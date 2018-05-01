1 мая 201815:35
Сергей Карасев будет судить полуфинал Лиги Европы
Европейский союз футбольных ассоциаций определился с именами арбитров, которые будут работать на ответных полуфинальных встречах Лиги Европы. Матч в австрийском Зальцбурге между местным клубом "Ред Булл" и французским "Марселем" обслужит Сергей Карасев.
Ведущий российский арбитр, который будет также судить встречи домашнего чемпионата мира-2018, возглавил судейскую бригаду, в которую также вошли Антон Аверьянов, Тихон Калугин, Сергей Лапочкин, Сергей Иванов и Игорь Демешко (резервный арбитр). Игра в Австрии пройдет в четверг, 3 мая.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
В Петербурге танк наехал на людей
- Макрон написал твит по-русски
- Порошенко пригрозил врагам словами из трех букв
- Трамп хочет встретиться с Кимом на границе двух Корей
- Крым встречает туристов рекордным теплом
Самое читаемое
-
Российская "устрашающая" подводная лодка напугала США
- Учительница умерла прямо на сцене во время школьного концерта. Видео
- России предрекли потерю территорий через век
- В Воронеже скончался брошенный всеми в психлечебнице брат Раисы Горбачевой
- Московский студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта дизельной "ГАЗели"
- Пьяных беглецов с места ДТП хотят сажать за решетку
- МЧС: хакеры - новая угроза для автовладельцев в России
- Китайцы представили автомобиль с голографической женщиной
- Новое поколение Lexus ES представлено официально
Экономика
-
Заседания Банка России: настали непростые времена
- Санкционная война с США: опять не готовы
- Родченков и Макларен отказались от прежних показаний
- Катар сумел выжить при блокаде
- ЦБ РФ станет оператором системы быстрых платежей
Недвижимость
-
Квартира за миллион: где купить
- Угрозы и давление: мошенники заставляют москвичей менять счетчики
- Жизнь за МКАДом: сколько стоит коттедж, дача или дом
- Установка кондиционера: 7 шагов к приятной прохладе
- Как выгодно снять на лето дачу
Вести.Медицина
-
Как активная сексуальная жизнь влияет на здоровье (спойлер: очень хорошо)
- Алкоголь убивает. Но насколько быстро?
- 5 неочевидных продуктов, которые мешают вам спать
- Еще 10 мифов о здоровье, которые могут вас удивить
- В этом сезоне клещи укусили уже 4 тысячи россиян
Вести в 20.00
-
Вальс буксиров и фестиваль ледоколов
- Жаркие рекорды Первомая
- В Крым и Севастополь - по единому билету
- Таксомоторное хамство: водитель заблокировал бригаду скорой помощи
- Ашхабад открывает новый порт на Каспии
Москва 24
-
Видео задержания планировавших теракты в Москве боевиков выложили в сеть
- Почему в столице женщины умирают после пластических операций
- Тренера лишили должности из-за подозрений в домогательствах
- Армен Джигарханян вышел из комы
- В больнице скончалась еще одна пострадавшая в результате шторма
Вести.Hi-tech
-
Как снимает тройная камера: фототест Huawei P20 Pro
- Найден способ красть данные с iPhone "по воздуху"
- Google и сотовые операторы готовят преемника SMS
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
- Роскачество определило лучшие антивирусы
Вести-Москва
-
Музыкальный фестиваль и рыцарские бои: подробная афиша на все выходные
- Миллионы фонтанов и поющие скамейки: весенняя Москва
- Противопожарный режим в столице: куда податься любителям шашлыка
- Скандальную свалку "лечат" иглоукалыванием
- Психологический тренинг обернулся тоталитарной сектой
- Клиники пластической хирургии становятся кладбищами для пациенток
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Новый микроскоп снимает 3D-видео на клеточном уровне внутри живых тканей
- Новая версия мужской контрацепции замедляет сперматозоиды без гормональных "осечек"
- Обнаружен новый вид взрывающихся при опасности муравьёв
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Ирина рассказала о предательстве Безрукова после смерти сына
- Вдова Евстигнеева родит молодому любовнику двойню
- Звезду российских сериалов выгоняют из элитной квартиры
- Бывший священник оставил на улице беременную жену и избил возлюбленную
Телеканал "Культура"
-
Умер культовый режиссер Милош Форман
- В Америке нашли картину Шагала, украденную 30 лет назад
- В NASA выпустили видеоролик, на котором можно в деталях рассмотреть поверхность Луны
- Андрей Звягинцев вошел в жюри Каннского кинофестиваля
Сегодня
Масштабная диверсия Киева в Донбассе провалилась
2 часа назад
DJ Avicii умер от потери крови
1 час назад
АТО взломали: хакеры атаковали украинских военных в Facebook
56 минут назад
Ваню Зубанова спасет трансплантация почки
27.04.2018 15:43
"Тренер" продолжает штурмовать вершины кассовых сборов
30.04.2018 05:35
Экс-сотрудник Пентагона дал Киеву совет по Javelin
13 минут назад
РПА приняла решение по премьеру, но не сказала, какое
15 минут назад
Ударом западной коалиции убиты 25 мирных сирийцев
26 минут назад
"Мега-Химки" эвакуирована
1 час назад
7 критериев, как выбрать дачу для аренды на лето
1 час назад
Лавров и Чавушоглу поговорили о Сирии
1 час назад
Трамп назвал позором слив вопросов Мюллера
1 час назад
В Москве и области объявили желтый уровень опасности
2 часа назад
Пашинян открестился от Навального с Саакашвили
2 часа назад
Россиянки стали чаще отдыхать в одиночестве
4 часа назад
Павел Дацюк стал капитаном хоккейной сборной России
4 часа назад
Пять факторов, которые мешают вам похудеть
5 часов назад
Праздничная неделя с телеканалом "Россия"
28.04.2018 11:17
Манифест методологии: в Москве открылась "Генеральная репетиция"
27.04.2018 22:02