Сергей Карасев будет судить полуфинал Лиги Европы

Европейский союз футбольных ассоциаций определился с именами арбитров, которые будут работать на ответных полуфинальных встречах Лиги Европы. Матч в австрийском Зальцбурге между местным клубом "Ред Булл" и французским "Марселем" обслужит Сергей Карасев.

Ведущий российский арбитр, который будет также судить встречи домашнего чемпионата мира-2018, возглавил судейскую бригаду, в которую также вошли Антон Аверьянов, Тихон Калугин, Сергей Лапочкин, Сергей Иванов и Игорь Демешко (резервный арбитр). Игра в Австрии пройдет в четверг, 3 мая.