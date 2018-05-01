"Мега-Химки" эвакуирована

В Москве после анонимной угрозы взрыва эвакуировали торговый центр "Мега-Химки". Здание вынуждены были покинуть более 3 тысяч посетителей и работников ТЦ.

"В экстренные службы поступил анонимный звонок об угрозе взрыва в "Мега-Химки". Данная информация проверяется", — заявил источник агентства "Интерфакс".