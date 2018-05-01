Американские морпехи превратят российские вертолеты в потенциальных противников

Корпус морской пехоты США намерен использовать российские вертолеты в ходе военных учений, сообщает издание Marine Corps Times. Морпехи хотят поближе познакомиться с Ми-24, предназначенным для нанесения ударов по наземным целям, либо с транспортно-боевой машиной Ми-17. Данные вертолеты массово производились в 1970-1980-х годах, использовались в различных военных конфликтах и широко поставлялись на экспорт.

По мнению аналитиков, раздобыть современные версии этих вертолетов США будет непросто, но более старые модификации морпехи смогут просто арендовать у союзников США по НАТО. Военным понадобится два вертолета, которые планируется арендовать у частного иностранного подрядчика. Соответствующий запрос уже отправлен. В ходе учений российские вертолеты должны будут выступить в качестве потенциального противника морских пехотинцев США.

Пилотам летательных аппаратов условного противника предстоит имитировать ведение разведки позиций американских войск и изображать нанесение ударов по воздушным и наземным военным объектам США. Планируется, что за время учений каждой из машин предстоит налетать не более 40 часов. Информации о датах и продолжительности учений Marine Corps Times не приводит — сказано лишь, что таких учебных миссий будет максимум пять за год.

Корпус морской пехоты США — единственный вид американских вооруженных сил, который может быть задействован за пределами страны без согласования с Конгрессом, напоминает RT. Он подчиняется напрямую американскому президенту. Морская пехота Соединенных Штатов по численности и вооружению превосходит другие аналогичные подразделения всех стран мира. В составе КМП есть свои авиационные, танковые и артиллерийские подразделения, что позволяет ему некоторое время вести боевые действия без поддержки других видов вооруженных сил.