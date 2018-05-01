Ставропольские полицейские застрелили мужчину, ранившего их ножом

На Ставрополье полицейские застрелили мужчину, напавшего на них с ножом. Инцидент в Нефтекумском районе.

Как рассказали в ГУ МВД по региону, неизвестный напал на полицейского, после чего попытался скрыться. При задержании он оказал сопротивление и ранил одного из полицейских. В ответ правоохранители применили оружие.

В результате нападавшего госпитализировали, злоумышленник скончался в больнице, передает "Интерфакс".

Для выяснения обстоятельств создана рабочая группа под руководством начальник краевого управления МВД. Возбуждено уголовное дело по статьям "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств".