АТО взломали: хакеры атаковали украинских военных в Facebook

Страницу штаба военной операции Вооруженных сил Украины в Донбассе в Facebook (c адресом www.facebook.com/ato.news) взломали неизвестные хакеры, в настоящее время она недоступна.

Как напоминает РИА Новости, на днях президент Украины Петр Порошенко объявил о завершении "антитеррористической" операции в Донбассе и о начале Операции объединенных сил (ОСС). Пресс-центр штаба сообщил в Facebook о прекращении деятельности с 30 апреля. При этом в Киеве не исключают, что после смены формата будут осуществляться точечные "антитеррористическое операции".

В начале текущего года Верховная Рада Украины приняла закон о реинтеграции Донбасса, который позволяет украинскому президенту применять Вооруженные силы в регионе в мирное время.