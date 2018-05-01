15-летний игроман, убивший девушку в Кузьминках, задержан дома за компьютером

Задержан 15-летний подросток, подозреваемый в убийстве девушки на юго-востоке Москвы, сообщает столичное управление СК РФ.

Вечером 30 апреля возле жилого дома по 4-й Новокузьминской улице он нанес множественные колото-резанные ранения девушке 1996 года рождения, и она скончалась на месте.

Трагедия произошла после того, как студентка одного из столичных вузов сняла деньги в банкомате. Однако если подросток и хотел ее ограбить, то не сделал этого. Вероятно, его кто-то спугнул. В кошельке у жертвы нашли нетронутыми 40 тысяч рублей.

Как пишет телеграм-канал "112", 15-летний Алексей М. оказался зависимым от компьютерных игр и сам признался, что думал, как перенести "игру в реальность".

Когда утром 1 мая в квартиру его родителей нагрянула полиция, подросток сидел, напряженно глядя в монитор компьютера и кого-то ожесточенно добивал в игре.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения.