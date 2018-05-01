Теннисист Южный не смог пробиться во второй круг турнира в Стамбуле

Российский теннисист Михаил Южный не смог оказать достойного сопротивления итальянцу Томасу Фаббиано в первом раунде турнира в турецком Стамбуле. Соперник россиянина добился легкой победы в двух сетах со счетом 6:1, 6:1. Южный взял всего два гейма.

Теннисисты провели на корте 55 минут. За выход в четвертьфинал Фаббиано сразится с боснийцем Дамиром Джумхуром. Турнир в Стамбуле завершится 6 мая. Его призовой фонд превышает полмиллиона долларов.