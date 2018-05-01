Экс-сотрудник Пентагона дал Киеву совет по Javelin

Бывший сотрудник Пентангона Майкл Карпентер заявил в своем Twitter, что поставленные на Украину противотанковые комплексы Javelin не смогут изменить ситуацию на Донбассе.

That said, no one should fool themselves into thinking that Javelin missiles are a game-changer. Javelins are useful weapons that will have a limited deterrent effect, but they won't fundamentally change the warfighting capabilities of the Ukrainian military. <2/4> — Michael Carpenter (@mikercarpenter) 30 апреля 2018 г.

"Не стоит обманывать себя, думая, что ракеты Javelin изменят правила игры. Это полезное оружие с ограниченным сдерживающим эффектом, но оно не изменит возможности ведения боевых действий украинской армии", — написал Карпентер. Также, по мнению экс-сотрудника Пентагона, Украине следует реформировать армию и заняться производством собственного противотанкового оружия, ведь сейчас за Javelin она вынуждена платить США.

С американцем согласен и министр обороны Украины Степан Полторак. В интервью BBC он заявил, что поставки противотанковых комплексов в таком количестве не решат всех проблем ВСУ. Ситуация могла бы измениться, если бы их было 10 тысяч, но Штаты прислали всего 35 единиц.

В 2017 году американская администрация одобрила поставки оружия на Украину. 30 апреля 2018 года президент Петр Порошенко подтвердил получение противотанковых комплексов Javelin.