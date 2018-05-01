Московские гаишники отвезли беременную в роддом и вручили ей подарок

Сотрудники полиции помогли быстрее добраться до медучерждения женщине, у которой в автомобиле на 78-м километре МКАД начались роды. Взволнованный мужчина – водитель – отец роженицы — попросил правоохранителей помочь ей побыстрее доехать до роддома.

Сотрудники Госавтоинспекции тут же откликнулись на просьбу – они пересадили женщину в патрульный автомобиль и, включив проблесковые маячки и звуковые сигналы, доставили ее в родильный дом.

Через некоторое время врачи сообщили, что она родила девочку. Все члены семьи молодой мамы от души поблагодарили сотрудников столичной Госавтоинспекции за оперативно оказанную помощь и доброе отношение.

Более того: сотрудники Госавтоинспекции приехали к моменту выписки мамы с ребенком из родильного дома. Они не только поздравили ее, но и вручили полезный подарок – детское автокресло, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.