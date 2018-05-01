Умер слон, из-за которого Брижит Бардо едва не стала россиянкой

Бывший цирковой слон Непал, судьба которого пять лет назад вызвала международный скандал, скончался в Монако, где его приютила семья князя Альбера II. Об этом сообщили активисты-зоозащитники "Ассоциации друзей Беби и Непала" в Facebook.

Непал страдал хронической болезнью почек и долго боролся с ней. Умершему слону было 48 лет.

В середине декабря 2012 года префект французского Лиона издал распоряжение усыпить слонов Беби и Непала, подозревая, что они могут быть больны туберкулезом. Это решение приостановил государственный совет Франции.

В разгар скандала вокруг животных актриса и зоозащитница Брижит Бардо заявила, что запросит российское гражданство, если власти Франции усыпят слонов. Разрешили конфликт власти Монако — сестра главы монегасков принцесса Стефания лично привезла Беби и Непала в парк на территории княжества.