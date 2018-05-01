Боксер Поветкин сохранил первое место в рейтинге WBA

Российский боксер Александр Поветкин по-прежнему возглавляет рейтинг Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Выступающий в тяжелом весе россиянин опережает пуэрториканца Фреса Окенду, занимающего вторую строчку. В тройке лучших оказался и американский боксер Джарелл Миллер.

В первой десятке рейтинга присутствует еще один боксер из России – Александр Устинов находится на десятом месте, сообщает РИА Новости. Напомним, что чемпионом WBA в тяжелом весе является сириец Мануэль Чарр, а британцу Энтони Джошуа принадлежит пояс суперчемпиона в данной категории.

В первом тяжелом весе россиянин Мурат Гассиев является чемпионом по версиям WBA и IBF. В этой категории еще два представителя России входят в первую десятку – Максим Власов (4-я позиция) и Руслан Файфер (9-я).