РПА приняла решение по премьеру, но не сказала, какое

Республиканская партия Армении определилась по вопросу, за кого голосовать на выборах премьер-министра страны. Однако сообщивший об этом журналистам во вторник глава партийной фракции в парламенте Ваграм Багдасарян не рассказал, какое именно. Он пообещал озвучить его позднее, передает РИА Новости.

Единственным кандидатом на пост премьера Армении является оппозиционный депутат Никол Пашинян, который с 13 апреля руководит массовыми акциями протеста по всей республике. 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Кандидатуру Пашиняна выдвинула возглавляемая им оппозиционная фракция "Елк" (Исход). Ее поддержали две другие фракции парламента — блок "Царукян" и "Дашнакцтюн". Этим трем фракциям принадлежит 47 мандатов в 105-местном парламенте, поэтому для избрания главы правительства потребуются голоса еще как минимум шести депутатов правящей Республиканской партии Армении (58 мест в Национальном собрании страны). Ранее Багдасарян заявил, что партия не будет препятствовать, если единого кандидата выдвинут три остальные парламентские фракции.

Прежний глава правительства Армении Серж Саргсян, который до этого дважды избирался на пост президента республики, по требованию демонстрантов ушел в отставку 23 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. Согласно принятым изменениям в Конституцию Армении, премьер-министр республики обладает самыми широкими полномочиями.