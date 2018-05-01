Норвежец Бьорндален может возглавить сборную России по биатлону

44-летний норвежский биатлонист Оле-Эйнар Бьорндален, завершивший спортивную карьеру по окончании сезона-2017/18, является одним из основных претендентов на должность старшего тренера мужской сборной России по биатлону.

По информации ТАСС, Союз биатлонистов России, расставшись с немцем Рико Гроссом, намерен предложить освободившийся пост прославленному норвежскому биатлонисту, который является восьмикратным олимпийским чемпионом.

Комиссия Союза биатлонистов России по рассмотрению заявок тренеров начнет свою работу 10 или 11 мая.