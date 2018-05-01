В Швейцарии безработная россиянка оставила в кебабной 7400 долларов "чаевых"

В одной из кебабных недалеко от Цюриха проживающая во Франции 37-летняя безработная россиянка случайно оставила "на чай" почти 7700 швейцарских франков (около 7400 долларов США).

По данным местных СМИ, Олеся Ш. во время посещения Швейцарии зашла в местную кебабную в городе Дитикон. При оплате заказа она нечаянно ввела пин-код своей кредитной карты вместо суммы счета с чаевыми.

В результате вместо 24 франков женщина заплатила почти 7700. Пропажа денег обнаружилась, когда она получила распечатку о тратах в конце месяца.

Россиянка тут же связалась с банком и полицией, однако они не обнаружили состава преступления и, соответственно, не смогли ей ничем помочь.

При этом владелец кебабной также оказался недоступен для связи – оказалось, он уехал в Турцию. Правда, его брат пообещал возместить рассеянной туристке потраченную сумму, сообщает РИА Новости.