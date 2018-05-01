Вашингтон не поделится с МАГАТЭ доказательствами существования проекта "Амад"

Соединенные Штаты не планируют передавать Международному агентству по атомной энергии МАГАТЭ полученные от Израиля документы, якобы доказывающие существование у Ирана секретной ядерной программы под кодовым названием "проект Амад". Информация принадлежит властям Израиля, так что вопрос, планируют ли они предоставить ее более широкому кругу, нужно адресовать им, заявил РИА Новости представитель госдепартамента США.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал в прямом телеэфире, что его страна располагает досье из примерно 100 тысяч бумажных и цифровых документов, доказывающих наличие у атомной программы Ирана секретной военной составляющей под кодовым названием "проект Амад". Обвинения Нетаньяху подлили масла в огонь международной дискуссии о необходимости пересмотра ядерной сделки с Ираном — соглашения по ядерной программе Исламской Республики, достигнутого с нею в 2015 году.

МАГАТЭ обсуждать заявления Нетаньяху публично не собирается, заявил ранее представитель агентства. Однако, согласно своей стандартной практике, агентство оценивает всю доступную ему информацию, связанную с обеспечением безопасности.