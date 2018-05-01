В Одинцове найдено тело бывшего высокопоставленного чиновника

Первого мая в своем доме в коттеджном посёлке "Лесные дали", что в Одинцовском районе Подмосковья, найден мертвым бывший руководитель постоянного представительства Красноярского края при правительстве РФ Михаил Латышев.

Его тело обнаружил помощник бывшего высокопоставленного чиновника. По предварительным данным, он был сильно пьян и упал с высоты, сообщает Life. Точные причины смерти сейчас пытаются установить эксперты-криминалисты.

С высокой должности Латышев был уволен главой региона в августе 2017 года.