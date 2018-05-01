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1 мая 201817:25

Профессор Страда скончался за месяц до 89-летия

Фото Рино Бьянки, Linea Press

Скончался Витторио Страда, профессор русской словесности в Венецианском университете, критик, переводчик, философ по образованию и филолог по профессиональной деятельности, историк, социолог, политик и страстный пропагандист русской культуры. Через месяц ему должно было исполниться 89 лет.

Переводчик Заболоцкого, Пастернака, он способствовал итальянской публикации запрещенного в СССР "Доктора Живаго". В 1969 с его предисловием вышел "Раковый корпус" Солженицына, за что последовал незамедлительный отказ на въезд в Советский Союз, длившийся двадцать лет. Он предложил подготовить новую редакцию книги "Проблемы творчества Достоевского" Михаилу Бахтину, и помог, таким образом, философу не только вновь начать публиковаться, но и занять одно из важнейших мест в мировой культуре. Еще из инициатив Витторио Страды – подготовка самой значительной коллективной работы "тартусско-московской" школы, вышедшей на Западе, — "Семиотические исследования" Лотмана и Успенского, а также полная версия "Мастера и Маргариты". Исключенные из советского издания отрывки романа передала слависту Елена Сергеевна Булгакова.

В 1974 благодаря Витторио Страде начали выходить международный журнал "Россия/Russia" при участии ученых Европы и русской эмиграции и семитомная "История русской литературы", задуманная совместно с Жоржем Нива, Ильей Серманом, Ефимом Эткиндом.

С 1970 по 1992 год Витторио Страда заведует кафедрой русского языка и литературы Венецианского университета, затем возглавляет Итальянский институт культуры в Москве, которым сейчас, к слову, руководит его дочь, Ольга Страда.

В 2003 году Витторио Страда организовал в Риме большую выставку "Петербург и Италия. 1750-1850. Итальянский гений в России" с участием Эрмитажа и Музея истории Санкт-Петербурга.

Вот как Страду описывал Виктор Некрасов, с которым он дружил и повесть которого "В родном городе" перевел еще в 1955 году: "Витторио совсем не похож на итальянца, во всяком случае, на итальянца из фильмов Де Филиппо. Он спокоен, сдержан, немногоречив, обстоятелен, вдумчив. Он любит рыться в книгах, часами сидеть в библиотеках. Книги для него – всё. Когда он впервые поапл в ССР, на фестиваль, он первым делом отправился к букинисту и на все скопленные деньги купил "Литературную энциклопедию". А потом не хватило денег на трамвай. Книги – его страсть. Он страстный человек. И в этом он итальянец".

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