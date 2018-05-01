Федерация футбола Египта уберет изображение Салаха с самолета сборной

Конфликт между футболистом "Ливерпуля" Мохаммедом Салахом и Федерацией футбола Египта, связанный с изображением египтянина на самолете сборной страны, разрешился мирным путем. Это произошло благодаря вмешательству министра спорта и молодежи Египта Халеда Абдель-Азиза.

Салах был недоволен тем, что без его согласия на самолете сборной страны разместили изображение футболиста, нарушив тем самым условия личного рекламного контракта египтянина.

В дело вмешался министр спорта и молодежи Египта Халед Абдель-Азиз, решивший проблему в пользу футболиста. "Заверяю всех, что мы будем поддерживать Салаха и уважать все его спонсорские соглашения в Англии", – цитирует египетского чиновника Sports.Ru.

Напомним, что сборная Египта на чемпионате мира в России оказалась в одной группе с российской командой.