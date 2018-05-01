В избиении соратника Порошенко обвинили россиян

Троим задержанным по делу о нанесении телесных повреждений народному депутату Украины Мустафе Найему (фракция "Блок Петра Порошенко") объявили о подозрении. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева, задержанные – мужчины 1999 и 1996 годов рождения. Двое из них имеют российское гражданство, они находятся на Украине на основании свидетельств о временном проживании. Третий задержанный – украинский гражданин. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Депутат Найем пострадал в результате нападения вечером 30 апреля на дороге в центре Киева, у Бессарабского рынка. Как рассказал сам народный избранник, на перекрестке его попытались "подрезать", а он решил не уступать и преградил дорогу. Началась перепалка, переросшая в драку. В настоящее время Найем находится в больнице.

Он заявил, что произошедшее не касается его депутатских полномочий и не связано с его политической деятельностью.

Со своей стороны советник главы МВД Украины, депутат фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что в результате инцидента Найем получил легкие телесные повреждения. Он же проинформировал, что полиция Киева задержала троих участников конфликта и назвал их имена: Саитов Ахмед Абубакарович, Саитов Магомед-Салих Аргуевич, Тимербилатов Умал Русланович. Еще один подозреваемый скрылся, он объявлен в розыск. Автомобиль "Мерседес Гелендваген", на котором перемещались злоумышленники, изъят и помещен на штрафную площадку.

Другой украинский депутат Сергей Лещенко (фракция "Блок Петра Порошенко") сообщил, что Найема прооперировали, а подозреваемые в его избиении пытаются избежать ответственности – "порешать вопрос".