Угонщик бросил Porsche после неудачного тарана полицейского авто в Канаде

На днях житель Торонто снял на видео попытку поимки угонщика спортивного кабриолета Porsche. Для задержания преступника полицейский автомобиль перегородил проезжую часть, а затем, когда нарушитель его протаранил, заблокировал похищенную машину.

Угонщику стоило больших трудов вылезти из автомобиля, дверь которого не открывалась до конца из-за вплотную притершейся полицейской машины. После чего беглец попытался скрыться, перепрыгнув через забор вдоль дороги.

Как сообщают зарубежные СМИ, преступник вскоре был задержан стражами правопорядка, и вряд ли он выйдет на свободу в ближайшее время.