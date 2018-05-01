Высотка в Сан-Паулу обрушилась из-за ссоры перед ужином

Высотное здание в бразильском городе Сан-Паулу обрушилось из-за семейной ссоры, передает ТАСС со ссылкой на местную прессу, которая в свою очередь ссылается на свидетеля инцидента.

По сведениям издания, муж и жена, проживающие на пятом этаже, поссорились, когда готовили ужин на огне, который поддерживался с помощью спиртосодержащей жидкости. В пылу ссоры жена толкнула мужа, который в этот момент подливал в огонь горючее вещество. В результате загорелась их одежда. Супруги быстро сбросили ее, но потушить пожар не смогли. Они схватили своего сына и в спешке покинули дом, но о пожаре никому не сказали. Свидетелем произошедшего стал один из соседей – он и оповестил жильцов о грозящей им опасности.

Пожар в высотке в центре Сан-Паулу начался ночью во вторник. Примерно через полтора часа охваченный огнем дом обрушился. Трое местных жителей считаются пропавшими без вести и один человек предположительно погиб — он упал с большой высоты, что зафиксировали камеры. Сейчас спасатели разбирают завалы в поисках выживших или тел погибших. Точное число жителей обрушившегося здания неизвестно, поскольку высотка уже много лет была заброшена, и там официально никто не жил.

Место происшествия посетил президент Бразилии Мишел Темер. Он пообещал, что федеральные власти окажут помощь пострадавшим.