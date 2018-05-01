Первомай в Риге: на демонстрацию вышли защитники русских школ
В Риге на первомайскую демонстрацию вышли защитники русских школ. Около 10 тысяч человек прошли маршем по центральным улицам. Люди требуют отменить закон о ликвидации преподавания в школах на русском языке.
— Руки прочь от русских школ!
Улица, по которой проходит демонстрация, на каком только языке ни называлась: Александровская в честь Александра Первого, Революционная, улица Ленина и даже улица Гитлера во время немецкой оккупации. Сегодня это Бривибас — улица Свободы. И все эти люди на нее вышли, чтобы отстоять свободу учиться на родном языке.
Десять тысяч человек — таковы оценки организаторов. Столь массовой акции протеста Рига не видела с 2004 года, когда в прошлый раз русские школы пытались перевести на латышский. Но по-прежнему из двухмиллионной страны, по последней переписи населения, почти сорок процентов жителей называет русский родным.
"Может быть, наши дети и наши внуки будут здесь учиться, поэтому мы хотим, чтобы они учились на языке, на котором мы говорим в семье", — объясняет учащийся 11 класса Алан Романов.
Каковы бы ни были исторические предпосылки, двуязычие для Латвии — уже реальность.
— Мы хотим учиться на русском языке.
— Но при этом вот у вас латвийский флаг?
— Да!
Но официально родной язык всех этих латвийцев — такой же иностранный, как урду или суахили. По новому закону — а он уже принят Сеймом и подписан президентом — в школах нацменьшинств на русском останется только язык, литература и предметы, связанные с культурой и историей. И это — не случайная формулировка.
"Дело в том, что общеевропейские нормы, рамочная конвенция по правам меньшинств относятся ко всем меньшинствам, и к эмигрантам. Для традиционных меньшинств — тем более, если традиционно, столетиями, существуют школы, как в Латвии, на русском языке, — эти школы должны функционировать, и образование всех ступеней, вплоть до высшего, должно быть обеспечено на родном языке", — говорит сопредседатель правления Русского союза Латвии Татьяна Жданок.
Но как бы ни были справедливы перечисленные акты международного права, они носят рекомендательный характер. Заставить же латвийские власти изменить законодательство может только Брюссель или Конституционный суд Латвии, обращение в который разные политические силы уже анонсировали. Недовольным родителям пока остается только выходить на улицу.
"При том, что нет терминов, носителей всего миллион. То есть, они "тычинка" и "пестик" знают только на латышском — ну, давайте, пускай будет на английском. Потому что нет ни информации, ни учебников. Учебники такие, что хочется плакать. Из первого класса убрали: "здесь русский дух, здесь Русью пахнет" из Руслана и Людмилы. Ну куда это годится?!" — возмущена участница митинга Наталья.
Инициатор реформы — политик из правоцентристского "Единства" Карлис Шадурскис. На выборах в этом октябре его партия рискует не преодолеть проходной барьер.
"И если уж говорить о выборах, то это именно латышские, так сказать, партии у власти своей предвыборной кампанией озабочены, и именно они все эти законы вводят, перед выборами всегда", — говорит учитель Артур Ефимов.
Постепенная реализация школьной реформы начнется 1 сентября будущего года. Время побороться за свою свободу, уверены протестующие, еще есть.
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