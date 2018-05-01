Роберто Манчини готов разорвать контракт с "Зенитом"

Глава Федерации футбола Италии Роберто Фаббричини заявил, что главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Роберто Манчини готов возглавить национальную сборную, однако пока еще ничего не решено. Ситуация должна проясниться 13 мая, когда стороны снова встретятся для обсуждения деталей.

"Вчера состоялась встреча вице-президента Алессандро Костакурты, генменеджера Леле Ориали и Роберто Манчини, который выразил заинтересованность в работе со сборной Италии и готовность расторгнуть контракт с "Зенитом" ради этого", — приводит слова Фаббричини ТАСС.

Кроме того, он заявил, что финансовые возможности Федерации футбола Италии ограничены. "Мы начнем обсуждать детали соглашения и зарплату 13 мая, после окончания сезона в чемпионате России. Хочу сказать, что ничего не решено", — заявил футбольный функционер.

Напомним, что ранее появилась информации о том, что Манчини будет получать в сборной Италии 4 миллиона евро в год.