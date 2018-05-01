Взрывом в Мичуринске ранило девушку

В жилом доме города Мичуринска Тамбовской области во вторник произошел взрыв газовоздушной смеси, пострадала девушка.

Как сообщает ТАСС ос ссылкой на источник в экстренных службах региона, взрыв произошел на третьем этаже четырехэтажного жилого дома на улице 7 ноября. В результате возник пожар на площади 40 квадратных метров, к настоящему моменту он потушен. Из дома вывели 60 человек. Их разместили в местной гостинице.

Пострадавшую девушку, 1989 года рождения, отвезли в больницу, она получила ожоги конечностей первой-второй степени, состояние девушки врачи оценивают как удовлетворительное.

По предварительным данным, несущие конструкции дома не повреждены. По факту произошедшего будет проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям Мичуринска.