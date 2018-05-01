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Первомай 12 минут назад

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1 мая 201821:15 Денис Давыдов

Первомайские демонстрации собрали около трех миллионов россиян

1 мая Россия отмечает День весны и труда. В массовых шествиях и демонстрациях по всей стране приняли участие около трех миллионов человек. Это представители профсоюзов, политических партий, общественных объединений. Главный лозунг — "За достойный труд, за справедливую социальную политику!" Самые крупные акции прошли в столице.

На Красной площади не протолкнуться. Бескрайнее людское море. Трудовые коллективы столицы в самом сердце страны отмечают Первомай.

"Волшебный праздник из детства. Хотим детям привить любовь к нему, потому что труд — это всегда благородно. Это хорошая традиция", — говорят люди.

Традицию отмечать Первомай на Красной площади возродили в 2014. Вот уже пятый год трудовые коллективы проходят у стен Кремля с разными лозунгами. В этот раз они — "За достойный труд, за справедливую социальную политику!" Во главе колонны — мэр Москвы Сергей Собянин.

"Я хорошо помню свою первую демонстрацию. Мы с другом несли большой транспарант. "Мир! Труд! Май!" - этот лозунг и сегодня актуален, хотя страна другая, многое изменилось. Люди хотят мирного неба, достойной оплаты труда", — отметил Собянин.

Больше ста тысяч участников. Здесь врачи и учителя, строители и водители, повара и ученые. 1 Мая даже космонавты празднуют.

"Моя экспедиция не попала в рамки 1 Мая. Мы вернулись на Землю немножечко раньше. Для всех космонавтов, которые на орбите, это выдающаяся дата, которую они отметят чем-нибудь вкусным", — рассказала Елена Серова, летчик-космонавт, Герой России, депутат Госдумы.

Друг другу люди дарят улыбки и теплые слова. Идут с цветами, шариками, кто-то с гармошкой. Ну, и как же по главной площади без оркестра?!

Сегодня 1 Мая – праздник, любимый миллионами, а ведь начиналось все отнюдь не с радостного повода. 1 мая 1886 года сильно забастовали рабочие в Америке. Вскоре европейские коллеги в знак солидарности с трудящимися решили ежегодно проводить демонстрации рабочих в этот день.

И вот уже сто с лишним лет Первомай шагает по планете. Его отмечают в десятках стран, но, пожалуй, только в России — с таким партийным единодушием. У нас не только левые выходят на митинги. По Красной площади вместе с профсоюзами прошли единороссы.

"Профсоюзы не дадут чиновникам расслабиться и заставят их выполнить напряженные задачи, которые поставил президент в своем Послании. Это качественное улучшение жизни людей, здравоохранение, образование . Сегодня для нас и праздник, и день выдвижения требований", — подчеркнул Андрей Исаев, первый заместитель руководителя "Единой России", первый заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов РФ.

"Сегодня требование одно – достойная зарплата, а также мирна работа в мирной жизни", — сказал Михаил Шмаков, председатель Федерации независимых профсоюзов.

Солдатской кашей угощали в парке на Красной Пресне своих сторонников представители «Справедливой России». Маевка удалась — гуляли со стихами и шлягерами.

"Наша партия на своих знаменах написала святое для любого человека, живущего в России, слово – "справедливость". И мы уверены, что эта справедливость совместными усилиями придет в наши дома и в нашу страну", — отметил глава "Справедливой России" Сергей Миронов.

Партия ЛДПР в этот день традиционно митингует на Пушкинской площади. Владимир Жириновский большую часть выступления посвятил оценке внешнеполитической ситуации, но все же не забыл поздравить соотечественников с праздником. "Мы с вами — очень огромная, мощная, сильная, красивая, чудесная страна! Русские хотят добра, мира", — заявил глава ЛДПР.

Партия КПРФ под свои знамена собирала сегодня на Калужской площади. Коммунисты прошли колонной до Театрального проезда. Их голос сегодня казался не таким звучным, как обычно: они митинговали без Геннадия Зюганова. Партийная пресс-служба заявила, что их лидер в отъезде. Слово взял заместитель Владимир Кашин. "Чтобы наш человек жил достойно в самой богатой стране, которой является Россия", — сказал он.

Митинги завершились уже в первой половине дня. Воспользовавшись солнечным выходным, москвичи отправились продолжать праздновать Первомай.

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