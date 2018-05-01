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Первомай 54 минуты назад
Серп и молот отметили столетие
Вековой юбилей 1 мая отметил один из главных советских символов. Сто лет назад, олицетворяя нерушимый союз рабочих и крестьян, такую же неразделимую пару составили серп и молот Черным углем на первомайском кумаче- их изобразил театральный художник Евгений Камзолкин. К первому советскому Первомаю в качестве наглядной символики новой власти предлагали и косу, и плуг, но именно Камзолкин попал в точку своим серпом, скрещенным с молотом. Как эта точка поменяла мир?
Этот символ сегодня возвышается над столицей только в одном месте — на северо-востоке Москвы в руках "Рабочего и Колхозницы". Они складывают свои орудия труда в знак, с которым долгие годы будет жить молодая республика, а позже — Союз Советских Социалистических Республик. Все они будут иметь в своей символике серп и молот, они будут на гербе РСФСР и на общем государственном.
Конечно, сейчас мало кто вспомнит официальные формулировки, описывающие те или иные элементы герба СССР. Но серп и молот интуитивно понятны: это единение и власть трудового элемента — рабочих и крестьян. За сто лет существования он "оброс" слухами и толкованиями.
К примеру, советская "открывалка" для консервов выглядит так, потому что она советская. Хотя, это вряд ли. Или серп и молот — это масонский знак. У масонов, действительно, есть молот и серп, правда, в другом положении. И знал бы создатель советского серпа и молота об этом, сильно бы удивился. Хотя сам был из купеческой семьи, довольно набожным и, как говорят, неординарным.
В Московской области, в городе Пушкино, в причудливом здании краеведческого музея, художнику Евгению Ивановичу Камзолкину посвящена целая экспозиция. Все предметы здесь сделаны руками самого мастера.
Дипломированный выпускник Московского училища живописи, ваяния и зодчества в 1918 году — главный художник театра Замоскворецкого Совета рабочих и красноармейских депутатов. И декорации — дело важное, но на носу — Первомай.
Моссовет дал Камзолкину задание создать символ 1 Мая. Художник взял маленький уголек и нарисовал серп и молот. В то время чаще рисовали молот с плугом, который как символ выглядел громоздко. А серп и молот переняли и перенесли на государственную печать, что было тождественно гербу. Эскиз должен был утвердить Ленин, правда, к серпу и молоту был добавлен еще и меч.
"Идея есть, но зачем же меч? Завоевания нам не нужны. Завоевательная политика нам совершенно чужда. Мы не нападаем, а отбиваемся от внутренних и внешних врагов. Война наша оборонительная, меч не наша эмблема", — сказал Ленин.
Серп и молот — одни из самых используемых образов в архитектуре советской эпохи. Сталинский ампир без этого — никуда. Поэтому и МИД, и павильоны ВДНХ и все станции метро тех времен — с серпом и молотом. На долгие годы это — сакральное изображение, которое появлялось на всех первомайских демонстрациях.
Конечно, и главная трудовая награда — звезда "Герой Труда" была с серпом и молотом.
Но почему серп и молот — государственный символ — ставили не только на плакаты, но и "лепили" на детские игрушки, спичечные коробки. "Серп и молот — символы первого в мире государства рабочих и крестьян. Чтобы пропагандировать эту идею, располагали символы на игрушках и на других предметах. Особенно старались расположить серп и молот на товарах, которые шли на экспорт", — рассказывают историки.
Серп и молот стояли во всех республиках и во всех городах. Но сейчас почти все демонтированы. Чудом сохранились серп и молот в подмосковном Ступино. А самый большой — здание в виде серпа и молота — находится в Самаре. Фабрика-кухня. Город едва не потерял эту достопримечательность. Но сейчас она — в стадии реконструкции. Здесь будет культурный центр, который сохранит историческую форму серпа и молота.
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