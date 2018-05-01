Роман Власов стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе

Россиянин Роман Власов стал обладателем золотых медалей чемпионата Европы по греко-римской борьбе в Каспийске в весовой категории до 77 кг. В финале двукратный олимпийский чемпион победил сербского борца Виктора Немеша.

Ранее на турнире, который проходит в Каспийске, бронзу завоевал Заур Кабалоев в весе до 63 кг. Чемпионат Европы по спортивной борьбе завершится 6 мая.