Пашиняну отказали в премьерстве. Новое голосование - через неделю

Парламент Армении отклонил кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра страны. Лидер уличных протестов был единственным претендентом на кресло главы правительства. Заседание длилось девять часов и транслировалось в прямом эфире. Каждое слово, произнесенное в зале, жадно ловила многотысячная толпа, которая собралась перед парламентом. Пашиняну необходимо было набрать простое большинство голосов, однако в итоге за него проголосовали 45 депутатов. Против — 55.

Утром с трибуны парламента впервые за последние недели протестов, сменив бейсболку и камуфляж на костюм и галстук, Никол Пашинян обращается к улице и просит занять площадь. Его речь, кажется с самого начала, была рассчитана не на депутатов, которым голосовать, а на тех, кто с флагами и дудками перекрывал дороги в центре.

Пашинян говорит о будущем "правительстве национального согласия" и излагает свое видение развития страны. Если обобщить, получается что-то вроде: "Все должно быть не так, как раньше". При том,что абсолютное большинство в Армении считает иначе.

Оппозиционеры с трудом скрывают напряжение: чтобы избраться, Пашиняну нужно 53 голоса из 105. Даже с учетом союза с фракциями "Царукян" и "Процветающая Армения" все равно не набирается. Тем более,что один из депутатов поддерживать Пашиняна уже отказался. А правящая Республиканская партия, у которой 58 мандатов, уже привела свой главный довод: страна избирает не хорошего оратора, а политического деятеля, который должен выступать с политической идеологией.

В Национальном собрании — дебаты: единственный кандидат в премьеры отвечает на вопросы депутатов. За голосованием в парламенте журналисты следят из-за стекла. Так, видимо, и задумывалось, чтобы лишний раз подчеркнуть: все, что проходит в Национальном собрании, абсолютно прозрачно.

В прямом эфире за этим следит вся Армения. Теле- и радиотрансляция — на смартфонах в такси, на экранах в кафе, прямо на улицах возле машин: на полную громкость — депутатские споры.

С самого утра на площади Республики установили огромные экраны, к которым моментально все прильнули. Здесь внимательно следят за каждым словом, сказанным в парламенте, и моментально реагируют на каждую реплику.

Президент Армении Армен Саркисян уже призвал соотечественников к гражданской ответственности, имея в виду, что политический процесс должен происходить в соответствии с законом и конституцией и уличные акции в эти рамки не укладываются.

"Цель должна быть одна — интересы государства, народа, и нации. Других интересов не должно быть. Нужно, чтобы диалог стал политическим и закончился в дверях или в зале парламента", — считает Саркисян. Но до окончания, судя по всему, еще далеко.

Через неделю — повторное голосование. А в случае, если он проиграет и во второй раз, то это уже гарантированный роспуск депутатов, новые парламентские выборы и новый виток политического кризиса.