В ДТП под Самарой погибли три человека

В Самарской области произошла авария, в которой погибли три человека, в том числе ребенок 2014 года рождения, еще двое пострадали.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУМВД по региону, ДТП произошло во вторник около 15.30 около села Никольское в Безенчукском районе области. По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Granta выехал на встречную полосу и столкнулся с "Камазом".

Погибли двое мужчин и мальчик, находившиеся в легковой машине, женщины госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка.