Пашиняна вновь выдвинут в премьеры Армении

Лидер оппозиции Армении Никол Пашинян будет вновь выдвинут фракцией "Елк" на пост премьер-министра на следующем заседании парламента 8 мая. Об этом сообщил во вторник, 1 мая, официальный представитель Пашиняна, пресс-секретарь партии "Гражданский договор" Тигран Авинян, передает ТАСС.

На заседании парламента во вторник депутаты не утвердили Пашиняна на посту премьер-министра страны. За его кандидатуру проголосовали лишь 45 депутатов, а для избрания премьером ему было необходимо набрать 53 голоса.

В этой связи Пашинян призвал своих сторонников начать масштабные акции гражданского неповиновения, в частности, утром в среду, 2 мая, блокировать все аэропорты и дороги страны.