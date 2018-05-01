Серьезные ДТП в Оренбургской области и Дагестане: семеро погибших, восемь раненых

В ДТП с участием двух легковых автомобилей в Оренбургской области погибли четыре человека, еще пять человек пострадали. Как рассказал РИА Новости источник в экстренных службах региона, авария произошла в Бузулукском районе на 13-м километре дороги Грачевка-Бузулук. По его словам, пятерых пострадавших осматривают врачи в лечебном учреждении.

Еще одно серьезное ДТП, также с участием двух легковых автомобилей, произошло в Дагестане. В аварии на дороге Р279 в Хасавюртовском районе республики пострадали шесть человек, из них трое — один взрослый и два ребенка — погибли. Трое выживших пострадавших — двое взрослых и ребенок — госпитализированы.