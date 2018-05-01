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1 мая 201822:40

Роналду побил рекорд Лиги чемпионов

EPA

Португальский нападающий мадридского футбольного клуба "Реал" Криштиану Роналду установил рекорд Лиги чемпионов по количеству проведенных матчей среди полевых игроков. Ответная полуфинальная встреча турнира с мюнхенской "Баварией" стала для португальца 152-й в карьере.

Роналду опередил по этому показателю бывшего испанского полузащитника "Барселоны" Хави, который провел в Лиге чемпионов 151 игру. Рекордсменом же по общему количеству матчей в турнире является бывший вратарь и капитан "Реала" Икер Касильяс. Испанец в самом престижном европейском клубном турнире выходил на поле 167 раз, отмечает РИА Новости.

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