Роналду побил рекорд Лиги чемпионов

Португальский нападающий мадридского футбольного клуба "Реал" Криштиану Роналду установил рекорд Лиги чемпионов по количеству проведенных матчей среди полевых игроков. Ответная полуфинальная встреча турнира с мюнхенской "Баварией" стала для португальца 152-й в карьере.

Роналду опередил по этому показателю бывшего испанского полузащитника "Барселоны" Хави, который провел в Лиге чемпионов 151 игру. Рекордсменом же по общему количеству матчей в турнире является бывший вратарь и капитан "Реала" Икер Касильяс. Испанец в самом престижном европейском клубном турнире выходил на поле 167 раз, отмечает РИА Новости.