"Реал" стал первым финалистом Лиги чемпионов

Мадридский "Реал" первым вышел в финал футбольной Лиги чемпионов сезона-2017/18. В ответной полуфинальной игре испанская команда на домашнем поле сыграла вничью с мюнхенской "Баварией". Встреча завершилась со счетом 2:2. Этот результат позволил "Реалу" пробиться в финал.

Футболисты "Баварии" начали матч в атаке, и уже на третьей минуте Йозуа Киммих вывел немецкий клуб вперед. Хозяева ответили на это через восемь минут. Марсело выполнил отличную подачу с левого фланга, которую головой замкнул нападающий "Реала" Карим Бензема.

Мяч Карима Бензема в ворота «Баварии»

Присоединяйтесь к прямому эфиру матча «Реал» — «Бавария» на «Матч ТВ»: https://t.co/UyaGgKMRHz pic.twitter.com/0R3njo3exC — Матч ТВ (@MatchTV) 1 мая 2018 г.

Во второй тайме мюнхенцы, которым было необходимо забивать, продолжили штурмовать ворота Кейлора Навас, но коста-риканский голкипер "Реала" провел отличный матч и отразил шесть ударов. А вот его визави Свен Ульрайх на 46-й минуте допустил грубейшую ошибку, которая привела ко второму голу в исполнении Бензема. Защитник "Баварии" откатил мяч назад своему вратарю, но тот прокатился мимо него и оставил ворота пустыми.

Карим Бензема делает дубль в ворота «Баварии» после грубой ошибки Свена Ульрайха. Счет становится 2:1 в пользу «Реала».

Смотрите прямую трансляцию игры на «Матч ТВ»: https://t.co/eGG42C0Tw7 pic.twitter.com/JaQvG7Adwd — Матч ТВ (@MatchTV) 1 мая 2018 г.

После этого мюнхенскому клубу для выхода в следующую стадию нужно было забить два гола. И на 63-й минуте Хамес Родригес, который пришел в мюнхенский клуб из "Реала" перед началом сезона, приблизил "Баварию" к успеху. Однако финальный штурм мюнхенцев успеха не принес. В финале третий год подряд сыграет "Реал", который выиграл первую встречу со счетом 2:1 и общее противостояние – 3:2.

"Реал" становился победителем двух предыдущих розыгрышей турнира. В прошлом сезоне мадридский клуб прошел "Баварию" в четвертьфинале. В этом году соперником "Реала" по финалу станет победитель противостояния между итальянской "Ромой" и "Ливерпулем".