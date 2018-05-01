Из ювелирного бутика в Париже воры на велосипедах вывезли украшения на 300 тысяч евро

Из ювелирного бутика в центре Парижа злоумышленники смогли вывезти украшения на сумму 300 тысяч евро. О происшествии сообщило издание Point.

Как уточняется, ограбление магазина на улице Сэн-Пэр произошло ночью в понедельник, 30 апреля. Злоумышленники взломали дверь и собрали значительное число колец, браслетов и подвесок до того момента, как сработала сигнализация.

Воры в спешке покидали бутик, поэтому все инструменты остались на месте преступления. При этом свою добычу на сумму 300 тысяч евро они не забыли, передает РИА Новости.

Злоумышленники скрылись с места преступления на велосипедах. Безусловно, данный вид транспорта позволил им остаться незамеченными. Такой оригинальный способ передвижения воры в Париже уже использовали в октябре 2016 года во время ограбления американской звезды Ким Кардашьян.

В настоящее время полиция Парижа ведет расследование происшествия.