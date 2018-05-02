Атака боевиков ИГИЛ в Багдаде: семь человек погибли, девять ранены

В пригороде Багдада не менее семи человек погибли и еще девять получили ранения во вторник, 1 мая, в результате атаки боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ, запрещена в России). Такие данные сообщает телеканал Al Arabiya.

Как уточняется, вооруженное нападение было совершено в Эт-Тармии (север Багдада). Несколько дней назад населенный пункт оказался под контролем экстремистов в результате столкновений с силовыми структурами, передает ТАСС.

В настоящее время информация о числе погибших предварительная. Как уточняет телеканал, ссылаясь на армейские источники, большое число мирных граждан стало жертвами атаки боевиков.