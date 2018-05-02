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Конфликт в Сирии 1 час назад

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2 мая 201800:29

Вооруженная оппозиция и власти САР договорились о выводе боевиков из Хомса

EPA

Власти Сирии и представители вооруженной оппозиции договорились о выводе ее формирований из северных окрестностей провинциального центра Хомс, расположенного в 165 километрах от Дамаска. Об этом во вторник, 1 мая, сообщило информационное агентство SANA.

Как уточняется, в течение 48 часов боевики должны сдать сирийской армии тяжелые и средние вооружения, бронетехнику, транспортные средства и реактивные системы залпового огня. Также они передадут карты подземных ходов и минных полей и укажут местонахождение складов с боеприпасами.

Боевики до сих пор удерживают в своих руках города Талбиса, Растан и Эль-Хоула в радиусе 10-12 километров от Хомса. По условиям соглашения, в течение трех дней боевики должны будут открыть проезд по участку шоссе Хомс – Хама, заблокированному ими, и покинуть южные окрестности провинциального центра Хама в 220 километрах от Дамаска.

Часть боевиков уже согласилась прекратить вооруженную деятельность и, воспользовавшись предоставленной амнистией, перейти на сторону правительства. Члены непримиримых группировок будут выведены из северных окрестностей Хомса, передает ТАСС. На автобусах они отправятся в Джераблус и Идлиб на севере САР.

24 апреля государственный министр по национальному примирению Али Хейдар сообщил, что власти Сирии предложили вооруженным группировкам в южной провинции Дераа (110 километров от Дамаска) заключить аналогичные соглашения.

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