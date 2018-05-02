Борец Власов: для меня было принципиально победить на чемпионате Европы

Чемпион Европы по греко-римской борьбе Роман Власов заявил, что для него было принципиально победить на турнире в Каспийске после проигрыша на чемпионате мира. В финале чемпионата Европы в весовой категории до 77 кг Власов одержал победу над сербом Виктором Немешем (5:1).

"Для меня ценна каждая медаль, какой бы по счету она ни была, — сказал Власов. Которого цитирует ТАСС. — У меня в копилке было два титула чемпиона Европы, два — мира, я двукратный олимпийский чемпион. Но я сильно готовился к этому чемпионату, для меня было принципиально здесь выиграть после проигрыша на чемпионате мира".