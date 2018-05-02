Пожар в Бразилии: число пропавших без вести может достигать 45 человек

Число пропавших без вести в результате пожара, из-за которого рухнула высотка в бразильском Сан-Паулу, может достигать 45 человек. Такие данные сообщил телеканал Globo.

Здание загорелось и позднее обрушилось в ночь на 1 мая. Позднее огонь перекинулся на соседний высотный дом, но пожарным удалось взять его под контроль, не дав распространиться по всему зданию. Ранее СМИ сообщали о том, что в результате ЧП один человек погиб и трое пропали без вести.

В настоящее время пожарные сейчас работают на основании реестра проживающих в упавшем доме, основываясь на информации о 45 пропавших без вести. Пока не установлено местоположение этих людей, передает РИА Новости. Однако это не означает, что все они находятся под обломками.

По предварительной информации, пожар мог возникнуть из-за ссоры между семейной парой, готовившей пищу на огне и использовавшей спирт в качестве топлива. Женщина толкнула мужа, подливавшего спирт в огонь. В результате одежда на обоих загорелась. Паре удалось спастись – сняв горящую одежду, они выбежали из здания.