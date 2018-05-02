Ким Чен Ын готов встретиться с Дональдом Трампом в Пханмунджоме

Ким Чен Ын согласился встретиться с Дональдом Трампом на границе КНДР и Южной Кореи. Об этом сообщает телеканал CNN.

Провести саммит именно там лидера Корейской Народно-Демократической Республики убедил президент Кореи Южной Мун Чжэ Ин, с которым в этом же месте он встречался 27 апреля. Сам президент США ранее также заявлял, что Дом свободы — хорошее место для встречи, напоминает телеканал "Россия 24".

Как уточняется, Ким Чен Ын выбрал Пханмунджом, так как там уже есть оборудование, необходимое для проведения встречи. Ожидается, что встреча пройдет в конце мая. При этом некоторые мероприятия могут состояться на северокорейской стороне границы, передает ТАСС.

По данным источника, президент Кореи Южной также может принять участие в саммите.

27 апреля текущего года в Пханмунджоме состоялась встреча главы КНДР с Мун Чжэ Ином. С 1953 года Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, который посетил Южную Корею.