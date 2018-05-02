Тренер "Баварии" Юпп Хайнкес объявил о завершении карьеры

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юпп Хайнкес завершит карьеру по окончании нынешнего сезона. Об этом 72-летний немецкий специалист сообщил после того, как его команда сыграла вничью с мадридским "Реалом" (2:2) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов и не смогла выйти в финал турнира.

"Сегодня я могу с уверенностью сказать — это была моя последняя игра в Лиге чемпионов, — сказал Хайнкес, которого цитирует РИА Новости. — Я больше не буду работать тренером. Жаль, что все закончилось именно так. В течение девяти месяцев мы очень много работали вместе, построили отличный коллектив. У меня в распоряжении были отличные футболисты, и сейчас грустно, что у нашей истории получился такой конец".