В Бразилии выясняют судьбу 34 человек, которые могли оказаться в рухнувшей высотке
Местонахождение 34 человек, которые могли оказаться в сгоревшем многоэтажном доме в бразильском Сан-Паулу, по-прежнему неизвестно. Об этом сообщает телеканал Globu.
Как уточняется, спасательные службы и муниципальные власти ищут информацию о судьбе этих людей. Отсутствие сведений при этом не означает, что пропавшие жильцы находятся по обломками рухнувшей высотки. Несколько часов назад представители мэрии Сан-Паулу заявляли, что не располагают информацией о местонахождении 45 человек, но 11 из них уже сообщили властям, где они находятся.
Установить точное число жильцов рухнувшего здания оказалось весьма сложно. Формально дом принадлежал Федеральной полиции Бразилии, но был заброшен уже на протяжении нескольких лет. В здании поселились лица, которые самовольно занимают чужую жилплощадь (в Бразилии это достаточно распространенная практика).
В итоге в расчетах касательно числа возможных жертв ЧП власти исходят из недавней переписи жильцов, проведенной в рамках подготовки к их принудительному выселению. Однако эти данные могут быть неполными, передает ТАСС.
Пожар в высотном доме в центре Сан-Паулу начался ночью 1 мая. Через полтора часа высотка, охваченная огнем, рухнула. Предположительно, один человек погиб.
В настоящее время спасатели продолжают разбирать завалы в поисках выживших или тел погибших. Не менее 248 человек смогли самостоятельно покинуть горящее здание.
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