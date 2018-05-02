Зинедин Зидан: "Реал" никогда не сдается

Главный тренер мадридского футбольного клуба "Реал" Зинедин Зидан прокомментировал выход своей команды в финал Лиги чемпионов, который стал для нее третьим подряд. "Реал" сыграл вничью с мюнхенской "Баварией" (2:2) в ответном полуфинале и благодаря победе в первой встрече (2:1) вышел в финал турнира.

"Мы еще ничего не выиграли. Мы вышли в финал, но пока это не все, — сказал Зидан, которого цитирует РИА Новости. — Безусловно, три подряд участия в финале — это ненормально. Но раз уж мы там оказались, то надо снова побеждать. Сделаем все возможное для защиты титула. "Реал" никогда не сдается. Сегодня у нас было множество трудностей в матче против очень сильного оппонента. Однако мы верили в себя, бились до конца и достигли своей цели".