Семь штатов требуют отмены программы защиты нелегалов в США

Власти семи американских штатов требуют в суде отмены программы защиты нелегальных иммигрантов от депортации (она известна под названием DACA). Об это сообщил в заявлении генеральный прокурор штата Техас Кен Пакстон.

Штаты требуют отмены программы и прекращения выдачи документов, которые гарантируют отсрочку депортации.

Как подчеркнул Пакстон, данный иск касается верховенства закона, а не того, насколько хороша та или иная иммиграционная политика. По мнению генпрокурора, DACA создает опасный прецедент, когда исполнительная власть присваивает себе полномочия, принимаемые конгрессом и противоречащие законам.

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама издал распоряжение, позволяющее предоставлять постоянные отсрочки от депортации мигрантам, которые привезли с собой в США детей. Таких людей прибыло в Америку не менее 700 тысяч, напоминает РИА Новости. Программа вызвала яростные споры, причем нынешний американский лидер Дональд Трамп в разное время высказывал противоположные друг другу мнения по поводу DACA.