Гол Овечкина вывел вперед "Вашингтон" в серии с "Питтсбургом"

В Национальной хоккейной лиге продолжаются четвертьфинальные серии розыгрыша Кубка Стэнли. В Восточной конференции отношения выясняют принципиальные соперники – "Питтсбург Пингвинз" и "Вашингтон Кэпиталз". Третья встреча команд проходила на площадке "пингвинов", но завершилась победой гостей со счетом 4:3.

В составе победителей шайбы забросили Джон Карлсон (21-я минута), Чендлер Стивенсон (32-я), Мэтт Нисканен (46-я) и Александр Овечкин (59-я), чей гол стал победным. У хозяев отличились Джейк Генцел (25-я), Патрик Хернквист (27-я) и Сидни Кросби (37-я). Овечкин также отметился результативной передачей и по итогам встречи был признан первой звездой матча. Голевой пас отдал и российский защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов. Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин, пропустивший три матча из-за травмы, впервые в этой серии вышел на лед и отдал результативную передачу.

"Вашингтон" повел в серии до четырех побед со счетом 2:1. Четвертая игра пройдет в ночь на 4 мая также на домашней арене "Питтсбурга".