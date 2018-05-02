После стрельбы в Лондоне один мужчина погиб, еще один госпитализирован

Один мужчина погиб, еще одного госпитализировали в критическом состоянии в результате стрельбы на северо-западе Лондона. О происшествии сообщили представители столичной полиции.

Как уточняется, правоохранителей вызвали на Камберланд-роуд вечером 1 мая. Приехав на место, они обнаружили 30-летнего мужчину со смертельным огнестрельным ранением. Позднее он скончался, передает РИА Новости. Второго мужчину 20 лет доставили в больницу на севере Лондона. Врачи оценивают его состояние как стабильно критическое.

Скотланд-Ярд квалифицировал случившееся как убийство. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут расследование.