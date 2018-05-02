Кубок Стэнли. "Виннипег" по ходу матча отыгрался с 0:3 и обыграл "Нэшвилл"

В Национальной хоккейной лиге продолжается второй раунд плей-офф. В Западной конференции "Виннипег Джетс" и "Нэшвилл Предаторз" провели третью встречу четвертьфинальной серии Кубка Стэнли. Победу в матче одержал канадский клуб, который обыграл соперника на своем льду со счетом 7:4.

Примечательно, что "Джетс" после первого периода уступали со счетом 0:3, но во втором отрезке смогли переломить ход встречи и одержать победу. В составе победителей шайбы забросили Пол Штястны (23-я минута), Дастин Бафлин (26-я и 40-я), Джейкоб Труба (26-я), Блейк Уилер (56-я и 60-я) и Брэндон Танев (60-я). У "Предаторз" отличились Майк Фишер (5-я), Пи-Кей Суббан (11-я), Остин Уотсон (18-я) и Филип Форсберг (48-я).

Эта победа позволила "Виннипегу" повести в серии со счетом 2:1. Следующий матч состоится в ночь на 4 мая снова на домашней арене "Виннипега".