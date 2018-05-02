Новости Спорт

Все видео этой рубрики
2 мая 201807:50

Тренер "Баварии" Хайнкес: мы были сильнее "Реала"

EPA

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юпп Хайнкес прокомментировал противостоянии с мадридским "Реалом" в полуфинале футбольной Лиги чемпионов. Во вторник, 1 мая, "Бавария" в Мадриде сыграла вничью с "Реалом" со счетом 2:2 в ответном полуфинальном матче и не смогла выйти в финал.

"Если вы видели оба матча, то согласитесь со мной — мы были сильнее, — сказал Хайнкес, которого цитирует РИА Новости. — Но в финал мы выйти не смогли, и это меня очень расстроило. Сегодня хорошо сыграли обе команды, это был футбол мирового уровня. Мы владели инициативой. "Реал" должен благодарить Кейлора Наваса за фантастическую игру, особенно в концовке матча".

Сейчас

07:31

В США состоялась премьера фильма Константина Хабенского "Собибор"

07:18

В США повторно подан иск против Вайнштейна за изнасилование

06:23

Спецпрокурор США пригрозил Трампу повесткой в суд

05:26

Канье Уэст признался, что после липосакции "подсел" на опиоиды

02:45

Минфин США дает еще месяц на продажу активов En+, Rusal и GAZ Group

01:37

Ким Чен Ын готов встретиться с Дональдом Трампом в Пханмунджоме

00:29

Оппозиция и власти САР договорились о выводе боевиков из Хомса

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Доктор Борнстейн: Трамп лично сочинил справку о своем здоровье в 2016 году

Доктор Борнстейн: Трамп лично сочинил справку о своем здоровье в 2016 году

4 часа назад
Войска США останутся в Южной Корее даже в случае подписания мирного договора с КНДР

Войска США останутся в Южной Корее даже в случае подписания мирного договора с КНДР

4 часа назад
Министерство финансов США дает еще месяц на продажу активов En+, Rusal и GAZ Group

Министерство финансов США дает еще месяц на продажу активов En+, Rusal и GAZ Group

5 часов назад
В Бразилии выясняют судьбу 34 человек, которые могли оказаться в рухнувшей высотке

В Бразилии выясняют судьбу 34 человек, которые могли оказаться в рухнувшей высотке

5 часов назад
Ким Чен Ын готов встретиться с Дональдом Трампом в Пханмунджоме

Ким Чен Ын готов встретиться с Дональдом Трампом в Пханмунджоме

6 часов назад
Канье Уэст признался, что после липосакции "подсел" на опиоиды

Канье Уэст признался, что после липосакции "подсел" на опиоиды

2 часа назад
Два французских пилота купили самолет за 130 тысяч евро, чтобы спасать мигрантов на море

Два французских пилота купили самолет за 130 тысяч евро, чтобы спасать мигрантов на море

6 часов назад
Нужна помощь: Полину Гриняеву спасет срочная операция на позвоночнике

Нужна помощь: Полину Гриняеву спасет срочная операция на позвоночнике

26.04.2018 13:12
Тренер "Баварии" Юпп Хайнкес объявил о завершении карьеры

Тренер "Баварии" Юпп Хайнкес объявил о завершении карьеры

6 часов назад
Пожар в Бразилии: число пропавших без вести может достигать 45 человек

Пожар в Бразилии: число пропавших без вести может достигать 45 человек

7 часов назад
Из ювелирного бутика в Париже воры на велосипедах вывезли украшения на 300 тысяч евро

Из ювелирного бутика в Париже воры на велосипедах вывезли украшения на 300 тысяч евро

8 часов назад
Ваню Зубанова спасет трансплантация почки

Ваню Зубанова спасет трансплантация почки

27.04.2018 15:43
Борец Власов: для меня было принципиально победить на чемпионате Европы

Борец Власов: для меня было принципиально победить на чемпионате Европы

7 часов назад
Вооруженная оппозиция и власти САР договорились о выводе боевиков из Хомса

Вооруженная оппозиция и власти САР договорились о выводе боевиков из Хомса

7 часов назад
Атака боевиков ИГИЛ в Багдаде: семь человек погибли, девять ранены

Атака боевиков ИГИЛ в Багдаде: семь человек погибли, девять ранены

7 часов назад
"Реал" стал первым финалистом Лиги чемпионов

"Реал" стал первым финалистом Лиги чемпионов

8 часов назад
В Греции сгорел крупнейший в Европе аккумуляторный завод

В Греции сгорел крупнейший в Европе аккумуляторный завод

8 часов назад
"Тренер" продолжает штурмовать вершины кассовых сборов

"Тренер" продолжает штурмовать вершины кассовых сборов

30.04.2018 05:35
Кипр вернул Египту древние артефакты, похищенные 30 лет назад

Кипр вернул Египту древние артефакты, похищенные 30 лет назад

8 часов назад
Роналду побил рекорд Лиги чемпионов

Роналду побил рекорд Лиги чемпионов

9 часов назад
Бьорндален: впервые слышу о предложении стать тренером сборной России

Бьорндален: впервые слышу о предложении стать тренером сборной России

10 часов назад
Беспорядки в Париже: активисты считают Макрона марионеткой Трампа

Беспорядки в Париже: активисты считают Макрона марионеткой Трампа

10 часов назад
Профессор Страда скончался за месяц до 89-летия

Профессор Страда скончался за месяц до 89-летия

14 часов назад
7 критериев, как выбрать дачу для аренды на лето

7 критериев, как выбрать дачу для аренды на лето

16 часов назад
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта дизельной "ГАЗели"

Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта дизельной "ГАЗели"

27.04.2018 21:57
В Австралии перед детским фильмом показали трейлер ужастика

В Австралии перед детским фильмом показали трейлер ужастика

19 часов назад
Пять факторов, которые мешают вам похудеть

Пять факторов, которые мешают вам похудеть

20 часов назад
Праздничная неделя с телеканалом "Россия"

Праздничная неделя с телеканалом "Россия"

28.04.2018 11:17
Манифест методологии: в Москве открылась "Генеральная репетиция"

Манифест методологии: в Москве открылась "Генеральная репетиция"

27.04.2018 22:02
Национальный филармонический оркестр исполнит шедевры Бедржиха Сметаны

Национальный филармонический оркестр исполнит шедевры Бедржиха Сметаны

25.04.2018 22:20