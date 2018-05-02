"Наполи" и "Торино" поспорят за Балотелли

Нападающий Марио Балотелли намерен вернуться в итальянскую Серию ближайшим летом. Два последних сезона футболист провел во французской "Ницце".

Контракт Балотелли с "Ницце" истекает в конце мая, и 27 летний футболист не станет его продлевать. Марио объявил о желании вернуться в Италию. Балотелли не назвал клуб, где хотел бы продолжить карьеру, однако исключил свое появление в "Милане".

Интерес к бывшему нападающему сборной Италии обозначили "Наполи" и "Торино". Неаполитанцы, так и не нашедшие замены ушедшему в "Ювентус" Гонсало Игуаину, намерены усилить атаку центральным нападающим. "Торино" собирается обменять Балотелли на француза Мбая Ньянга, который бы хотел продолжить карьеру в "Ницце".