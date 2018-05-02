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Смена власти в Армении 1 час назад

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2 мая 201808:15

В Звартноц пешком: протестанты перекрыли пути к ереванскому аэропорту

В Армении жители села Паракар перекрыли автотрассу, ведущую из Еревана в международный аэропорт Звартноц. К акции протеста присоединились учащиеся местной школы.

Силы спецназа расположились на тротуаре, не препятствуя действиям жителей, передает агентство "Интерфакс".

Пассажиры различных рейсов вынуждены с чемоданами в руках пешком идти в аэропорт.

С раннего утра в республике и в Ереване перекрыты ряд автодорог.

1 мая лидер протестного движения, руководитель оппозиционной парламентской фракции "Елк" Никол Пашинян обратился к своим сторонникам с призывом объявить забастовку и заблокировать все дороги утром в среду.

По его словам, депутаты правящей Республиканской партии надеялись, что столкновения начнутся после их решения проголосовать против кандидатуры Пашиняна на пост премьер-министра.

1 мая парламент Армении не избрал Никола Пашиняна премьером. Его кандидатура была единственной, при этом за нее проголосовали 45 депутатов, а против – 56, так как Пашиняну отказала в поддержке Республиканская партия, у которой в парламенте большинство.

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