Гран-при Испании. Кубица заменит Сироткина в свободной практике

В Барселоне с 11 по 13 мая пройдет пятый этап Формулы-1 Гран-при Испании. Руководство команды Williams объявило, что в запланированных на пятницу тренировочных заездах примет участие не россиянин Сергей Сироткин, а поляк Роберт Кубица.

Сироткин неудачно выступил на Гран-при Азербайджана, и руководство Williams решило дать ему отдых, а заодно проверить в деле резервных пилотов – британцу Оливеру Роуленду и поляку Роберту Кубице. Кубица заменит Сироткина в свободной практике в пятничных заездах.

33-летний Роберт Кубица на протяжении нескольких лет был основным гонщиком команд Sauber и Renault. Но в феврале 2011 Роберт попал в аварию и получил тяжелейшие переломы руки ноги. После долго восстановления поляк вернулся в автоспорт, и в нынешнем сезоне стал резервным пилотом Williams.